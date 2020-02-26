Двоих мужчин задержали в Пулково из-за конфликта в небе

Они устроили словесную перепалку, которая чуть не закончилась дракой.

Об этом стало известно сегодня вечером, 26 февраля. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург», ссылаясь на собственные источники. Все случилось на борту самолета, который летел из Милана в Санкт-Петербург. Один из пассажиров возмутился, что ребенок слишком громко себя ведет.

Это замечание не понравилось отцу, который вступился за малыша. В результате словесная перепалка чуть ли не закончилась дракой – агрессоров удалось успокоить бортпроводникам. Несмотря на это, на земле, в Пулково, обоих дожидались сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажир самолета устроил дебош из-за разряженного телефона. Уже в Пулково его задержали и доставили в дежурную часть, где в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.