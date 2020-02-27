Очевидцы: на пересечении Северного и Культуры встала Toyota Camry с водителем без признаков жизни

Очевидцы: на пересечении Северного и Культуры встала Toyota Camry с водителем без признаков жизни
На место пришествие прибыли сотрудники полиции. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении проспектов Культуры и Северного в левом ряду встала иномарка, в которой, по словам очевидцев, находится водитель без признаков жизни.

На место пришествие прибыли сотрудники полиции. Очевидцы рассказали, что за рулем черной Toyota Camry сидел мужчина, которому на вид 40 лет.

«На пересечении Северного и Культуры (со стороны Энгельса) в левом ряду стоит черная Toyota Camry с водителем или спящим или без признаков жизни (возраст ~40 лет, ). Рядом полицейский. Движение по данному направлению ограничено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. Машину развернуло и она влетела в ограждение.

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