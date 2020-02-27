В Финляндии зафиксирован первый случай коронавируса среди местных

Финские врачи подтвердили первый случай заражения новым типом пневмонии, вызванном коронавирусом, среди местных жителей.

Как сообщает служба новостей Yle, заражение коронавирусом подтвердили у жительницы Финляндии, которая недавно вернулась из итальянского Милана. Она прилетела в Хельсинки еще в воскресенье и, почувствовав недомогание, сама обратилась в больницу за медпомощью. Сейчас она находится в больнице.

Удалось установить, что зараженная тесно контактировала лишь с двумя людьми. Их поместили под домашний карантин, поскольку симптомы вируса у них не были замечены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Мужчину, прибывшего в Лапландию из Уханя, госпитализировали с подозрением на коронавирус. В ходе обследования выяснилось, что оно было оправдано – турист действительно болен.