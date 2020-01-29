В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина приехал в Лапландию с туристическими целями.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает финское издание Hufvudstadsbladet. Мужчину, прибывшего в Лапландию из Уханя, госпитализировали с подозрением на коронавирус. В ходе обследования выяснилось, что оно было оправдано – турист действительно болен. Сейчас он находится в госпитали, ему оказывается посильная помощь. Также заболеть могли еще 15 человек, но информация о них не подтвержденная.

Напоминаем, что в Петербурге госпитализировали несколько десятков горожан, но ни у кого еще не обнаружили серьезного вируса. Эксперты уверяют, что переживать не о чем – тем не менее, люди крайне обеспокоены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус может стать причиной падения посещаемости в Эрмитаже. Директор Эрмитажа отметил, что все недовольные количеством китайских туристов в Петербурге смогут возрадоваться.