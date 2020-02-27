В Киришах благоустроят сквер «Снегурочка» за пять миллионов рублей

В Киришах благоустроят сквер &#171;Снегурочка&#187; за пять миллионов рублей
Сквер на Молодежном бульваре в Киришах. Фото: google.maps

В Ленинградской области в городе Кириши собираются благоустроить сквер «Снегурочка». На эти цели будет выделено 5,2 млн рублей из муниципальной казны.

В Киришском районе местная администрация объявила тендер на благоустройство сквера «Снегурочка». Комиссия по выбору поставщика начала работать в среду, 26 февраля.

Сквер на Молодежном бульваре будет благоустроен возле домов №26 и №30. Благоустройство подразумевает озеленение территории и монтаж скамеек. Также будет установлена скульптура Снегурочки весом в 650 килограммов.

Исполнитель будет должен выполнить все работы до ноября этого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на благоустройство дворов выделят более 200 млн рублей.

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В Киришах благоустроят сквер «Снегурочка» за пять миллионов рублей