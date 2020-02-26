В Ленобласти на благоустройство дворов выделят более 200 млн рублей

В текущем году благоустроят дворы в Пикалево, Выборге, Волхове, Тосно, Ивангороде, Сланцах, Кингисеппе и Подпорожье. Фото: Instagram @drozdenko_au

В текущем году благоустроят дворы в Пикалево, Выборге, Волхове, Тосно, Ивангороде, Сланцах, Кингисеппе и Подпорожье. Фото: Instagram @drozdenko_au

Александр Дрозденко отменил взимание платы за благоустройство дворов с жителей близлежащих домов. Теперь ремонт будет проводиться за счет областного бюджета.

Об этом губернатор Ленинградской области сообщил в среду, 26 февраля, на своей официальной странице в Instagram. Кроме того, глава региона рассказал, что перечень основных и дополнительных работ по благоустройству дворов пополнят новые пункты. Теперь туда будут входить освещение, скамейки, урны, озеленение территории, детские площадки и ремонт пешеходных дорожек и автомобильных проездов.

Для благоустройства дворовых территорий комитет жилищно-коммунального хозяйства Ленобласти выделил 221 млн рублей. На эти средства будут приведены в порядок 31 двор в восьми городах региона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александра Дрозденко возмутила критика со стороны муниципальных депутатов.