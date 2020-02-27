Бизнес-центр «Монблан» на Выборгской стороне выставлен на аукцион

Бизнес-центр «Монблан» на Выборгской стороне в Петербурге выставлен на торги. Аукцион по продаже здания назначен на 13 апреля.

«В время бизнес-центр заполнен арендаторами, фактически на продажу выставленастоящее н действующий арендный бизнес», — уточнили в Российском аукционном доме (РАД).

Бизнес-центр класса А «Монблан» расположен на Большом Сампсониевском проспекте, 4-6, литера А. Он представляет собой здание с шестью офисными этажами и является частью одноименного элитного жилого дома, построенного в 2008 году компанией «Строймонтаж».

Общая площадь продаваемых помещений составляет 8 тыс. 950 кв. метров.

Аукцион пройдет в открытом режиме. Прием заявок на участие проводится с 3 марта до 4 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на торги выставили комплекс зданий и земельных участков АО «Петрохолод» на Полюстровском проспекте.