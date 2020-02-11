Территорию завода «Петрохолод» на Полюстровском выставили на торги

В Петербурге выставлен на торги комплекс зданий и земельных участков АО «Петрохолод» на Полюстровском проспекте. Стоимость лота оценили в более чем 1 млрд рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 марта. Итоги аукциона подведут 20 марта в полдень, следует из данных электронной торговой площадки PropertyTrade.

АО «Петрохолод» занимает территорию площадью 6 га на Полюстровском проспекте, 87. На торги единым лотом выставлены 12 зданий и десять участков.

Начальная цена лота — 1 млн 33 тыс. 293 рубля.

По данным на сайте компании, в 2015 году на базе производственной площадки ОАО «Петрохолод» было создано ООО «Петрохолод». В 2017 году оно стало самостоятельной организацией, которая позиционирует себя как один из лидеров среди производителей мороженого в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на торги в Петербурге выставили административно-производственный комплекс на улице Салова.