Петербурженку подозревают в шести браках по расчету

Петербурженку подозревают в шести браках по расчету
Брак петербурженки и мигранта пытаются расторгнуть через суд. Фото: unsplash.com

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района через суд пытается расторгнуть брак россиянки и иностранного гражданина. Союз между ними мог быть заключен фиктивно.

Как полагает ведомство, петербурженка за денежное вознаграждение заключила брак с мигрантом. На его основании мужчина получил разрешение на временное проживание в России без учета квоты.

«В настоящий момент продолжается проверка по факту заключения указанной гражданкой еще 5 браков «по расчету», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Исковое заявление о признании брака недействительным подано во Фрунзенский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура потребовала признать брак гражданина России с гражданкой Узбекистана недействительным. Выяснилось, что их отношения были зарегистрированы фиктивно.

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