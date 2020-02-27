Петербурженку подозревают в шести браках по расчету

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района через суд пытается расторгнуть брак россиянки и иностранного гражданина. Союз между ними мог быть заключен фиктивно.
Как полагает ведомство, петербурженка за денежное вознаграждение заключила брак с мигрантом. На его основании мужчина получил разрешение на временное проживание в России без учета квоты.
«В настоящий момент продолжается проверка по факту заключения указанной гражданкой еще 5 браков «по расчету», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Исковое заявление о признании брака недействительным подано во Фрунзенский районный суд.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура потребовала признать брак гражданина России с гражданкой Узбекистана недействительным. Выяснилось, что их отношения были зарегистрированы фиктивно.