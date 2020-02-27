Петербурженку подозревают в шести браках по расчету

Брак петербурженки и мигранта пытаются расторгнуть через суд. Фото: unsplash.com

Брак петербурженки и мигранта пытаются расторгнуть через суд. Фото: unsplash.com

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района через суд пытается расторгнуть брак россиянки и иностранного гражданина. Союз между ними мог быть заключен фиктивно.

Как полагает ведомство, петербурженка за денежное вознаграждение заключила брак с мигрантом. На его основании мужчина получил разрешение на временное проживание в России без учета квоты.