ФНС оценила потери бюджета при отмене НДФЛ для малоимущих

ФНС оценила потери бюджета при отмене НДФЛ для малоимущих
В ФНС оценили отмену НДФЛ для части россиян. Фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ. Казна лишится более 1 трлн рублей, заявил глава управления ФНС Валерий Засько.

При этом он подчеркнул, что повышение ставки налога для состоятельных россиян принесет бюджету сравнительно небольшие доходы и не решит вопрос социальной справедливости.

«Увеличить ставку для богаты как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это копейки», — приводит его слова РБК.

Сейчас основные поступления от НДФЛ государству приносят именно граждане с невысокими доходами. В случае введения необлагаемого налогами минимума, из бюджета выпадут огромные доходы, подчеркнул Засько.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ готово рассмотреть предложение об отмене подоходного налога для малообеспеченных.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
валерий засько малоимущие мрот налоги ндфл фнс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хозяйку наркопритона в Красном Селе могут лишить родительских прав
Выборгская таможня готовится к встрече с больными коронавирусом
В Петербурге прокуратура добилась замены штрафов, наложенных на ...
В Петербурге рассмотрят вопрос о парламентском расследование по сносу СКК
Ленобласть изменит правила перевозки песка и щебня
«Доверие потребителя»: старт приема заявок
WhatsApp уступил лидерство по числу скачиваний другому приложению
Land Rover въехал в BMW на Мытнинской набережной