ФНС оценила потери бюджета при отмене НДФЛ для малоимущих

В ФНС оценили отмену НДФЛ для части россиян. Фото: pixabay.com

В ФНС оценили отмену НДФЛ для части россиян. Фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ. Казна лишится более 1 трлн рублей, заявил глава управления ФНС Валерий Засько.

При этом он подчеркнул, что повышение ставки налога для состоятельных россиян принесет бюджету сравнительно небольшие доходы и не решит вопрос социальной справедливости.

«Увеличить ставку для богаты как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это копейки», — приводит его слова РБК.

Сейчас основные поступления от НДФЛ государству приносят именно граждане с невысокими доходами. В случае введения необлагаемого налогами минимума, из бюджета выпадут огромные доходы, подчеркнул Засько.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ готово рассмотреть предложение об отмене подоходного налога для малообеспеченных.