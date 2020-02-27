«Доверие потребителя»: старт приема заявок

За время проведения конкурса "Доверие потребителя" в 2019 году около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.. Фото: pixabay.com

За время проведения конкурса "Доверие потребителя" в 2019 году около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.. Фото: pixabay.com

10 апреля начнется прием самостоятельных заявок от компаний рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области на участие в XIII конкурсе «Доверие потребителя». В 2020 году «Доверие потребителя» пройдет с 11 мая по 4 декабря.

Это единственный на рынке недвижимости Санкт-Петербурга конкурс, где в выборе победителей принимают участие сами потребители. Инициатор и организатор: Комиссия по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, соорганизаторы Большой Сервер Недвижимости и РГУД. Конкурс проходит при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Участники конкурса – застройщики и жилые комплексы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, агентства недвижимости, ипотечные банки.

Цель конкурса

Стимулировать социальную ответственность участников рынка недвижимости перед потребителями, отметить общественным признанием компании, максимально обеспечивающие в своей работе права и интересы потребителей: участников долевого строительства, членов ЖСК, соинвесторов или тех, кто приобретает недвижимость на вторичном рынке жилья. Организаторы конкурса считают необходимым особо поддержать компании, достигшие наилучших результатов в цивилизованном ведении бизнеса. Они выстраивают прозрачные и корректные взаимоотношения с потребителями, пользуются наибольшим доверием среди потенциальных покупателей и собственников жилья. Каждый победитель получает стеклянную статуэтку, как символ прозрачности и открытости; диплом и право использовать запатентованный Знак конкурса – оранжевого человечка – в рекламных целях.

Процедура выбора победителей На первом этапе идет интернет-голосование, на втором проводится исследование «тайный покупатель» по оценке работы сотрудников отделов продаж и осуществляются объезды жилых комплексов. Экспертное голосование в 2020 году пройдет 13 ноября в двух частях: в форме открытых презентаций финалистов и обсуждения; и закрытого обсуждения и голосования экспертов.

В 2019 году на конкурсный отбор было представлено 27 риэлторских агентств, 56 строительных компаний, 18 ипотечных банков и 78 построенных и строящихся жилых комплексов в восьми номинациях. За участников на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru проголосовали свыше 13 000 потребителей, а финалистов оценивали 40 «тайных покупателей» и 25 профессиональных экспертов.

Зачем участвовать в конкурсе

Компаниям участие в конкурсе позволяет привлечь к голосованию лояльных к бренду потребителей, увеличить узнаваемость своей компании среди потенциальных покупателей жилья. Финалисты получают уникальную возможность ознакомиться с передовым опытом своих коллег, внедрением новых технологий и материалов, современных эффективных методов работы. Участники вовлечены в мероприятия в рамках конкурса — «круглые столы» и бизнес-завтраки, где в неформальной обстановке обсуждаются ключевые проблемы рынка недвижимости и отдельных его сегментов, с участием руководителей профильных общественных объединений Санкт- Петербурга, представителей ведущих агентств недвижимости, застройщиков и банков, работающих с ипотекой, и представителей органов исполнительной власти СПб и ЛО. Участие в конкурсе бесплатное.