В Петербурге прокуратура добилась замены штрафов, наложенных на организацию, на предупреждения

В ходе проверки были выявлены нарушения, Фото: pixabay

В ходе проверки были выявлены нарушения, Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Невского района провела проверку соблюдения ОГИБДД УМВД РФ по Невскому району законодательства и выявила нарушения.

Речь идет о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении надзора.

Как сообщили в прокуратуре города, проверка вскрыла нарушения при привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к административной ответственности.

Так, должностные лица организации и индивидуальный предприниматель были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Прокуратура принесла три протеста на незаконные постановления, по результатам рассмотрения которых штрафы были заменены на предупреждения.

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