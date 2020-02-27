В Петербурге прокуратура добилась замены штрафов, наложенных на организацию, на предупреждения

В Петербурге прокуратура Невского района провела проверку соблюдения ОГИБДД УМВД РФ по Невскому району законодательства и выявила нарушения.
Речь идет о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении надзора.
Как сообщили в прокуратуре города, проверка вскрыла нарушения при привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к административной ответственности.
Так, должностные лица организации и индивидуальный предприниматель были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
Прокуратура принесла три протеста на незаконные постановления, по результатам рассмотрения которых штрафы были заменены на предупреждения.
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