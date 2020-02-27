Хозяйку наркопритона в Красном Селе могут лишить родительских прав

В Красном селе на Театральной улице ликвидировали наркопритон. Девушке, которая его организовала, грозит лишение родительских прав.

Притон ликвидировали в конце прошлого года. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гражданки, которое в настоящее время уже расследовано и передано в суд.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, органы опеки решают вопрос о лишении родительских прав указанной гражданки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что житель Петербурга отправился в колонию за организацию наркопритона.