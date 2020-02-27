Китайский луноход исследовал обратную поверхность спутника Земли

Оказалось, что дно кратера Фон Карман являет собой гладкий слой остывшей лавы, образовавшейся в результате вулканической активности более 3,5 миллиарда лет назад. Фото: pixabay.com

Оказалось, что дно кратера Фон Карман являет собой гладкий слой остывшей лавы, образовавшейся в результате вулканической активности более 3,5 миллиарда лет назад. Фото: pixabay.com

Китайский зонд «Юйту-2» исследовал обратную сторону Луны. Аппарат провел исследования грунта, скрытого под поверхностью спутника нашей планеты.

Луноход исследовал поверхность Луны на территории кратера под названием Фон Карман. Зондирование породы на глубину около сорока метров впервые продемонстрировало внутренне устройство почвы космического объекта. Согласно информации, полученной с «Юйту-2», лунный грунт состоит из трёх слоев.

В верхнем слое находится реголит, особая лунная порода, в среднем — крупнозернистый материал, а в нижнем слое — смешанные фрагменты. Луноход также обнаружил валуны и неизвестную пористую породу. Специалисты предполагают, что слои — последствия метеоритного дождя, которому подверглась Луна в начале существования Солнечной системы.

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