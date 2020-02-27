Ученым удалось полностью излечить мышей от диабета при помощи стволовых клеток

Ученым удалось полностью излечить мышей от диабета при помощи стволовых клеток
Мышей удалось вылечить за 14 дней. Фото: pixabay.com

Американские ученые разработали высокоэффективный метод лечения сахарного диабета при помощи стволовых клеток. Способ уже эффективно опробован на мышах.

Новое изобретение специалистов Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе позволило полностью исцелить мышей с тяжелой стадией диабета (для человека аналогичные показатели были бы смертельными) за две недели.

Суть прорывного способа заключается в превращении стволовых клеток в инсулин-продуцирующие клетки. Если этот метод будет активно разрабатываться и дальше, в скором времени он позволит эффективно излечивать и людей, страдающих диабетом. «Пустые» изначально стволовые клетки помогают контролировать необходимый уровень сахара в крови.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что употребление молока может способствовать развитию рака груди.

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