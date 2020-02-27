Ученым удалось полностью излечить мышей от диабета при помощи стволовых клеток

Американские ученые разработали высокоэффективный метод лечения сахарного диабета при помощи стволовых клеток. Способ уже эффективно опробован на мышах.
Новое изобретение специалистов Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе позволило полностью исцелить мышей с тяжелой стадией диабета (для человека аналогичные показатели были бы смертельными) за две недели.
Суть прорывного способа заключается в превращении стволовых клеток в инсулин-продуцирующие клетки. Если этот метод будет активно разрабатываться и дальше, в скором времени он позволит эффективно излечивать и людей, страдающих диабетом. «Пустые» изначально стволовые клетки помогают контролировать необходимый уровень сахара в крови.
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