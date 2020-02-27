Ученые связали риск развития рака груди с употреблением молока

Ученые связали риск развития рака груди с употреблением молока
Молоко. Фото: Pixabay

Исследователи связали употребление молока с повышенным риском развития рака груди. Ученые проводили соответствующий эксперимент на протяжении восьми лет.

Специалисты из калифорнийского Университета здоровья Лома Линда обследовали 53 тыс. здоровых женщин. Все участницы эксперимента заполняли анкету, в которой перечисляли употребляемые продукты и напитки. Так, они сообщили о частоте приема алкоголя, гормональных препаратов и других лекарств.

Согласно данным на портале MedicalXpress, сообщает телеканал «360», данное исследование дало весьма убедительные доказательства связи молока с раком груди у женщин. По мнению ученых, выпивая ежедневно треть или даже четверть стакана молока, женщина повышает риск развития рака молочной железы на 30 процентов.

Автор статьи считает, что развитию опухолей способствуют гормоны, содержащиеся в молоке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за отличную учебу омских школьников наградили просроченным лимонадом и макаронами.

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Ученые связали риск развития рака груди с употреблением молока
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