Эксперт на форуме в Петербурге заявил, что 34 млн россиян работают не на своем месте

Классическим примером этой проблемы являются таксисты с высшим образованием, говорит Антон Степаненко. Фото: pixabay.com

Классическим примером этой проблемы являются таксисты с высшим образованием, говорит Антон Степаненко. Фото: pixabay.com

На Международном форуме труда, проходящем в Санкт-Петербурге, эксперт в области управленческого консалтинга заявил, что почти 34 млн россиян работают на должности, не соответствующей их уровню.

По словам Антона Степаненко, совладельца международной компании Тhe Boston Consulting Group, специализирующейся на управленческом консалтинге, очень часто в России люди занимают должности, для которых слишком опытны, либо наоборот, не обладают достаточной компетентностью.

Если среди россиян людей, находящихся в подобной ситуации, насчитывается 33,9 млн человек, то на мировом уровне эта цифра равна 1,3 млрд. В результате мировая экономика несет существенные потери и ежегодно недосчитывается $5 трлн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что результаты сегодняшних торгов на российском рынке сравнимы с сессией в апреле 2018 года, то есть, являются худшими за два года.