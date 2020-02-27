Российский рынок продемонстрировал сильнейшее падение с апреля 2018 года

Российский рынок продемонстрировал сильнейшее падение с апреля 2018 года
Падение продолжается уже неделю. Фото: pixabay.com

Причиной рекордному за последние два года обвалу российского рынка, вероятно, является распространяющаяся инфекция коронавируса.

Согласно данным Московской биржи по итогам торгов в четверг, 27 февраля, эта сессия стала худшей с апреля 2018 года, когда рынок крайне резко отреагировал на санкции, введенные Соединенными Штатами против российских бизнесменов и чиновников.

К концу сегодняшних торгов индекс Мосбиржи опустился на 3,37% до 2915,84 пункта, а индекс РТС — на 5,13% до 1386,2 пункта. Однако в этот раз падение рынка — общемировой тренд. Западные показатели также переживают не лучшие времена, S&P 500 потерял 1,63 процента, Dow Jones — 1,67 процента, а NASDAQ Composite — 1,9 процента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России обнаружили поддельную монету достоинством 1 рубль.

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Российский рынок продемонстрировал сильнейшее падение с апреля 2018 года
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