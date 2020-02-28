В 2020 году в Ленобласти появится 11 коворкинг-центров

В течение года в Ленинградской области планируют организовать 11 коворкинг-центров для активной молодежи региона.

Об этом рассказал руководитель комитета по молодежной политике Ленобласти Алексей Орлов. В четверг, 27 февраля, на заседании правительства региона председатель комитета отчитался о работе, проделанной ведомством в течение прошлого года и рассказал о планах на текущий год.

Так, в 2019-м в Киришском и Всеволожском районах Ленобласти появились центры поддержки добровольчества. В течение 2020-го планируется запустить еще шесть аналогичных проектов. Кроме того, из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей на создание коворкинг-центров, где молодежь могла бы раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области восстановили более 20 гектаров леса.