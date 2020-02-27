В Ленобласти восстановили более 20 гектаров леса

В Ленобласти восстановили более 20 гектаров леса
В 2019 году в Ленобласти ликвидировали 282 лесных пожара. Фото: pixabay.com

Таким образом область перевыполнила план по реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на 14%.

О результатах проделанной в 2019 году работы в четверг, 27 февраля, отчитался Павел Немчинов, глава регионального комитета по природным ресурсам. Мероприятия по искусственному восстановлению леса также выполнены с переработкой, на 102%. Немчинов отметил успешную борьбу с незаконной вырубкой леса: за прошлый год власти Ленобласти столкнулись с 165 такими случаями.

Председатель комитета рассказал и о планах на текущий год. Так, из бюджета выделено около 99 млн рублей на приобретение 28 единиц спецтехники для борьбы с пожарами. По средней площади одного возгорания (0,24 га) Ленобласть является одним из лидеров среди регионов России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области активно строят социальные объекты.

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