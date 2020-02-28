Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение
Дмитрий Захарченко. Фото: wikipedia.org

Экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам.

Его обвиняют по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сообщает РИА «Новости». Следствие считает, что с ноября 2007 года по август 2016-го он за «общее покровительство» получил от группы предпринимателей более 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в декабре 2015 года бизнесмен Валерий Маркелов оплатил Дмитрию Захарченко 12-дневный отдых в Сочи за 800 тыс. рублей.

Напомним, суд постановил приговорить Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии, а также к штрафу в 117 млн руб. Кроме того, суд лишил его госнаград, звания полковника полиции и запретил ему на два года работать на руководящих должностях в госорганах. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

При обыске в 2016 году у Захарченко нашли наличные на $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб., затем у него и у его окружения обнаружили многочисленные квартиры, автомобили и другое имущество.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.

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