Товарооборот между Петербургом и Финляндией увеличился до 1,5 млрд долларов

Товарооборот между Петербургом и Финляндией увеличился больше, что на треть по итогам прошлого года, составив 1,5 млрд долларов.

На сегодняшний день в Петербурге существуют более четырех сотен финских компаний.

Губернатор Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» отметил, что по итогам года Финляндия заняла седьмое место в рейтинге зарубежных торговых партнеров Петербурга.

В прошедшем году финны запустили производство малогабаритной уборочной техники «Вилаконе». Петербург уже закупил уже более 100 новых машин, произведенных на предприятии.

Развиваются также проекты в сфере приграничного сотрудничества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2019 году посольства Финляндии выдали 790 тыс. шенгенских виз. Эта цифра на 18% больше, чем в 2018 году. Финляндия является лидером по количеству выданных виз для жителей России, среди всех стран Шенгенского соглашения.