В Литве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

По всему миру сейчас активно создаются вакцины против коронавируса. Фото: pixabay

По всему миру сейчас активно создаются вакцины против коронавируса. Фото: pixabay

В Литве зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Пациент изолирован в больнице. Он заразился в итальянской Вероне.

Италия является одним из популярных направлений отдыха у российских туристов: в прошлом году турпоток увеличился на 20% и составил 966,9 тыс. человек. Всего за прошлый год в Италию приехали 1,3 млн россиян (не только туристы).

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены более 32 495 человек. Число жертв выросло до 2 774. При этом 32 495 вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.