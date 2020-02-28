СК начал проверку после смерти пьяной крановщицы в тихвинском баре

СК начал проверку по факту гибели женщины в баре Тихвина.

На голове погибшей была обнаружена гематома. Следствие устанавливает все обстоятельств травмирования и наступления смерти женщины, сообщили в Следственном комитете по Ленобласти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Трагический инцидент произошел в четверг, 27 февраля, в доме №50 на улице Карла Маркса. В 2:32 в отдел полиции поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о смерти женщины, которых вызвали в бар «Пегас». Женщина отмечала праздник в компании друзей, они выпивали. По словам очевидцев, она спускалась по лестнице со второго этажа, оступилась и упала. Медики констатировали ее смерть.

Прибывшие полицейские установили, что погибшей накануне исполнилось 47 лет, она работала крановщицей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Синявино при тушении заброшенной бани спасатели нашли скелет.