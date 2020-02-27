В Синявино при тушении заброшенной бани спасатели нашли скелет

Кому принадлежали останки пока не известно Фото: pixabay

Кому принадлежали останки пока не известно Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти при тушении пожара в заброшенном здании обнаружили скелетированный труп.

Все произошло в среду, 26 февраля, на улице Турбинной. В отдел полиции в 5:44 поступило сообщение от спасателей об обнаружении обгоревшего скелета в доме 15, корпус 8.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на место ЧП оперативно прибыли полицейские. Выяснилось, что пожар произошел в трехэтажном здании бывшей общественной бани, которое пустует уже 17 лет.

Эксперт установил, что скелетированный труп, предположительно, мужского пола, обгорел из-за близкого расположения к очагу возгорания.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.

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