Под Кингисеппом полицейские нашли дом с 48 кустами наркотического растения

В Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители нашли дом, в котором приезжий выращивал наркосодержащие растения. Мужчину задержали.

Все произошло в среду, 26 февраля, у деревни Саккало. 43-летнего жителя Республики Саха (Якутия) поймали в самовольно возведенном доме.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в результате осмотра помещения полицейские нашли несколько пакетов с растительным наркотиком. Емкости с 48 кустами растений, предположительно, содержали наркотическое вещество.

Также правоохранители нашли электронные весы и оборудование для выращивания наркосодержащих растений.

По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело. У подозреваемого взята подписка о невыезде.

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