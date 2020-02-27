На Торжковской «ГАЗель» с баллонами перевернулась после ДТП с Skoda

На Торжковской &#171;ГАЗель&#187; с баллонами перевернулась после ДТП с Skoda
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Торжковской улице произошло ДТП с участием легкового авто и «ГАЗели». В результате столкновения второй транспорт опрокинулся.

Авария случилась сегодня, 27 февраля, в районе рынка. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у легковушки полностью разбита передняя часть. К месту происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

«В результате столкновения со Шкодой перевернулась Газель с газовыми баллонами», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на указанном участке перекрыты трамвайные пути в обе стороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что домушник оставил жителей Усть-Ижоры без дорогостоящих украшений.

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На Торжковской «ГАЗель» с баллонами перевернулась после ДТП с Skoda
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