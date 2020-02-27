Домушник оставил жителей Усть-Ижоры без дорогостоящих украшений

Домушник оставил жителей Усть-Ижоры без дорогостоящих украшений
Полицейские начали розыск. Фото: Pixabay

В Колпинском районе Петербурга правоохранители разыскивают злоумышленника, похитившего ювелирные изделия из частного дома.

Преступный инцидент произошел во вторник, 25 февраля, поселке Усть-Ижора. В отдел полиции обратился 53-летний мужчина, завхоз храма. Он рассказал, что неизвестный, разбив стеклопакет окна, проник в частный дом по улице Верхняя Ижорская, откуда совершил хищение золотых и серебряных изделий, принадлежащих его 29-летней дочери.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, все произошло в период с 01:00 до 12:00.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Полицейские приступили к розыску злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что проходимец обманул пожилую петербурженку, продав ей БАДы за 116 тысяч.

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