На проспекте Энгельса проходимец обманул пенсионерку, продав ей БАДы за 116 тысяч

На проспекте Энгельса проходимец обманул пенсионерку, продав ей БАДы за 116 тысяч
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга злоумышленник продал пожилой жительнице БАДы, соврав о месте работы.

Инцидент случился еще 14 февраля, однако с заявлением в отдел полиции пенсионерка обратилась лишь в среду, 26 февраля. По словам женщины, в 12 часов дня к ней в квартиру пришел неизвестный и заявил, что является представителем института имени Алмазова.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина добавила, что проживает в доме 131 по проспекту Энгельса. Обманным путем неизвестный продал ей некие биодобавки и забрал за них 116 тыс. 500 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении тела петербуржца в канаве.

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На проспекте Энгельса проходимец обманул пенсионерку, продав ей БАДы за 116 тысяч