Ночная гонка двух делимобилей закончилась ДТП на улице Комсомола

В ночь на 28 февраля водители двух легковых автомобилей устроили гонку, которая закончилась ДТП.

«Ночная гонка двух делимобилей закончилась финишем на улице Комсомола в 4:30»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, один из участников ночной гонки врезался в дорожный знак и помял бампер. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого спасатели помогали автоледи выбраться из раскуроченного транспорта. Стали известны подробности аварии.