В Петербурге мошенник представился внуком и похитил у пенсионерки все деньги

В Петербурге мошенник представился внуком и похитил у пенсионерки все деньги
Пенсионерке позвонил неизвестный и представился внуком

Полиция разыскивает злоумышленника, который обманным путем похитил все денежные средства у 87 -летней пожилой женщины.

Подробности инцидента рассказала пострадавшая. По ее словам, ей позвонил неизвестный и представился внуком и попросил денег на покупку автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерка пошла в отделение банка по проспекту Ленина, д. № 92/1 и сняла со сберкнижки денежные средства в размере 200 тысяч рублей, после чего в своей квартире дома по Бронетанковой улице отдала неизвестному мужчине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 88-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, в результате которого он лишилась 360 тысяч рублей. Женщина позвонила пенсионерке и спросила, нет ли у нее родственников в Украине.

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