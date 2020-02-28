Адвокат объяснил наличие следов наркотических веществ на волосах Голунова

Экспертиза, выявившая следы наркотиков на волосах Ивана Голунова, является одним из эпизодов фальсификации доказательств в деле журналиста.

По словам адвоката журналиста Сергея Бадамшина, следы наркотических веществ были обнаружены на внешней стороне волос, а не в их структуре, сообщает РБК.

Он отметил, что наркотические средства на волосах журналиста оказались в результате «спланированных действий сотрудников полиции», которые касались его головы при задержании.

Ранее СМИ сообщили, что экспертиза, проведенная еще летом 2019 года, показала наличие следов наркотиков на волосах журналиста Ивана Голунова, задержанного якобы за распространение и хранение веществ. На волосах журналиста были следы трех запрещенных веществ (в то время, как в уголовном деле фигурировали только два).

Напомним, Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в хранении наркотиков, однако сам фигурант утверждает, что вещества ему подбросили. Голунова отпустили за недоказанностью участия.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что журналист Иван Голунов появился на заседании суда, одетый в бронежилет. Его также сопровождали сотрудники ФСБ, на лицах у них были маски.По словам адвоката журналиста, Сергея Бадамшина, его подопечный находится под государственной защитой, что объясняет такие меры безопасности. Несмотря на тщательную подготовку Голунова к появлению в зале суда, — бронежилет и трое сопровождающих сотрудников ФСБ.