В Петербурге задержали гражданина Индии, которого разыскивали 19 лет

Он находился в розыске с 2001 года по подозрению в убийстве. Фото: Baltphoto

Он находился в розыске с 2001 года по подозрению в убийстве. Фото: Baltphoto

В Петербурге сотрудники полиции задержали гражданина Индии, находящегося в международном розыске.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем 27 февраля полицейские задержали 45-летнего индуса у дома №38, корпус 1, по Парашютной улице. Иностранец на территории России не зарегистрирован. Он находился в розыске с 2001 года по подозрению в убийстве. Мужчину поместили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что турецкие правоохранительные органы задержали в международном аэропорту Стамбула россиянку, которую подозревают в попытке провезти в Турцию запрещенные в стране наркотики. Это произошло два года назад.