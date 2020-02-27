В Стамбуле задержали подозреваемую в ввозе наркотиков россиянку

В Стамбуле задержали подозреваемую в ввозе наркотиков россиянку
Стамбул. Фото: pixabay

Турецкие правоохранительные органы задержали в международном аэропорту Стамбула россиянку, которую подозревают в попытке провезти в Турцию запрещенные в стране наркотики. Это произошло два года назад.

Как сообщает российское генконсульство в Стамбуле, консульство находится в постоянном контакте с супругом задержанной и предпринимает все необходимые действия с целью защиты ее прав.

Сама россиянка рассказала Национальной службе новостей, что с ней также был задержан ее супруг. В Стамбул они прибыли из России для транзитной пересадки на Филиппины. Правоохранители отказались называть им причину задержания.

Она также рассказала, что весной 2018 года их уже задерживали на сутки из-за найденных в дорожной сумке лекарств «Имодиум», «Цитрамон» и «Найз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике нашли пропавшую несовершеннолетнюю россиянку.

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