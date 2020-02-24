В Мексике нашли пропавшую несовершеннолетнюю россиянку

В Мексике найдена пропавшая россиянка. 15-летнюю девочку искали почти неделю.

Об этом сообщила прокуратура штата Халиско в своем Twitter. Девочка из России пропала вместе со своими спутницами, которых удалось найти раньше.

Как сообщила прокуратура штата Халиско в своем Twitter, девочка уже найдена. Сотрудники также выразили благодарность всем причастным к ее поискам за сотрудничество.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что несовершеннолетняя россиянка проживала вместе с матерью в Гвадалахаре. Она сама ушла из дома, никому не сообщив куда.