В Мексике нашли пропавшую несовершеннолетнюю россиянку

В Мексике нашли пропавшую несовершеннолетнюю россиянку
Полиция Мексики. Фото: Pixabay.

В Мексике найдена пропавшая россиянка. 15-летнюю девочку искали почти неделю.

Об этом сообщила прокуратура штата Халиско в своем Twitter. Девочка из России пропала вместе со своими спутницами, которых удалось найти раньше.

Прокуратура. Фото: twitter.com/FiscaliaJal

Как сообщила прокуратура штата Халиско в своем Twitter, девочка уже найдена. Сотрудники также выразили благодарность всем причастным к ее поискам за сотрудничество.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что несовершеннолетняя россиянка проживала вместе с матерью в Гвадалахаре. Она сама ушла из дома, никому не сообщив куда.

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