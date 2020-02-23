В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Полиция Мексики. Фото: Pixabay.

Девочка проживала вместе с матерью в Гвадалахаре. Российские консульство сообщает, что местная прокуратура уже ведет поиски. Девочка пропала 17 февраля. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на прокуратуру штата Халиско.

Консул России в штате Халиско рассказал, что знает семью 15-летней девочки, и, что он помогал решать им некоторые вопросы.

Отец девочки сообщил, что последний раз видела её дома, а потом она ушла, никому не сообщив куда. Сразу же в день пропажи об этом было сообщено в полицию.

Первые комментарии о поисковых работах будут известны в понедельник, 24 февраля.

Пока что, в Халиско с 21 февраля введена «желтая тревога». В городе Тлахомулько с 17 по 19 февраля исчезло трое несовершеннолетних девушек, среди которых россиянка и двое местных жительниц. Сообщается, что они могут быть в опасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осужденный выплатил 500 тысяч рублей морального вреда за похищение человека.

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