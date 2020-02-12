Осужденный выплатил 500 тысяч рублей морального вреда за похищение человека

В Петербурге исполнено решение суда о взыскании морального вреда в разере 500 тысяч рублей за похищение человека. Деньги ушли на счет пострадавшего.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по городу, было возбуждено исполнительное производство о взыскании с 59-летнего мужчины компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей.

Судебные приставы изучили имущественное положение должника и обратила взыскание на средств на банковских счетах, а также на пенсию и зарплату осужденного . Выяснилось, что мужчина отбывал наказание за похищение человека. В результате применения принудительных мер остаток долга был перечислен взыскателю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья убитой аспирантки может подать к историку Соколову иск на 10 млн рублей за моральный вред.