Осужденный выплатил 500 тысяч рублей морального вреда за похищение человека

Осужденный выплатил 500 тысяч рублей морального вреда за похищение человека
Судебные приставы. Фото: Baltphoto

В Петербурге исполнено решение суда о взыскании морального вреда в разере 500 тысяч рублей за похищение человека. Деньги ушли на счет пострадавшего.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по городу, было возбуждено исполнительное производство о взыскании с 59-летнего мужчины компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей.

Судебные приставы изучили имущественное положение должника и обратила взыскание на средств на банковских счетах, а также на пенсию и зарплату осужденного . Выяснилось, что мужчина отбывал наказание за похищение человека. В результате применения принудительных мер остаток долга был перечислен взыскателю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья убитой аспирантки может подать к историку Соколову иск на 10 млн рублей за моральный вред.

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Осужденный выплатил 500 тысяч рублей морального вреда за похищение человека
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