ДТП спровоцировало пробку на улице Красина со стороны Ржевки

Водители не поделили проезжую часть на улице Коммуны перед Красина. Фото: https://vk.com/spb_today

Водители не поделили проезжую часть на улице Коммуны перед Красина. Фото: https://vk.com/spb_today

Утром 28 февраля в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, водители не поделили проезжую часть на улице Коммуны перед Красина.

«На улице Коммуны девушка в маршрутку припарковалась, перед улицей Красина, мешают тем, кто со стороны Ржевки едет» — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, девушка за рулем легковушки не справилась с управлением и врезалась в маршрутку.

В районе ДТП образовалась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», участники движения едут со скоростью 10 км/ч.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого спасатели помогали автоледи выбраться из раскуроченного транспорта. Стали известны подробности аварии.