В Петербурге осудили водителя за смертельный наезд на девушку на самокате

В Петербурге осудили водителя за смертельный наезд на девушку на самокате
Мужчина признал свою вину. Фото: Pixabay

В Северной столице мужчина насмерть сбил девушку на самокате. ДТП произошло на проезжей части, виновного приговорили к двум годом лишения свободы.

Трагический инцидент произошел в апреле прошлого года на набережной Обводного канала. Мужчина ехал на автомобиле «Чайка-Сервис 5784PV», принадлежащим ГУП «Водоканал». При повороте водитель не убедился в безопасности маневра, в результате чего наехал на девушку, передвигающуюся на самокате. От полученных травм она скончалась на месте.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, подсудимый полностью признал свою вину.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком три года с лишением права управления транспортными средствами на три года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на проспекте Славы с участием двух легковых автомобилей. Очевидец попытался описать дорожный инцидент в стихах.

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