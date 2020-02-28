«Жигули с Нивой в экстазе слился»: ДТП на проспекте Славы

В Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По словам очевидцев, всему виной невнимательность водителей.

Авария случилась сегодня, 28 февраля, на проспекте Славы. В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» отметили, что, водители попросту не обратили внимание на сигнал светофора.

Дальнейшие события свидетель дорожного инцидента описал весьма поэтично:

«Жигуль с Нивой в экстазе слился, и своим ДТП он сделал затор», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Информация о возможных пострадавших не приводится.

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