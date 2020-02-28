Бизнесмен уронил пистолет в Фонтанку во время прогулки

Бизнесмен уронил пистолет в Фонтанку во время прогулки
Фонтанка. Фото: Pixabay

Бизнесмен остался без оружия во время прогулки в центре Петербурга.

Инцидент произошел вечером 23 февраля, сообщает 78.ru. На Аничковом мосту у дома № 41 на Невском проспекте бизнесмена толкнули, в результате он уронил в воду травматический пистолет в кобуре. После этого предприниматель обратился в полицию.

Разрешение на оружие у бизнесмена имелось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что участник дорожного конфликта у Исаакиевского собора достал пистолет и начал угрожать им своему оппоненту. Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой водитель «Гелендвагена» достал пистолет.

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