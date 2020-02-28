Финляндия предложит Петербургу и Ленобласти объединиться в особую экономическую зону

Отмена визового режима и упрощение ведения бизнеса фирмам из России позволит развить приграничные регионы.

С таким предложением выступил мэр финского города Савонлинна Янне Лайне.

С помощью данной экономической зоны будут свободнее перемещаться капитал, услуги и товары. Кроме этого, люди смогут отправляться в поездки без виз в пределах определенных границ. Об этом сообщает РБК.

Обсуждение этой идеи состоялось в связи с программой Европейского союза ENI CBC. На период реализации с 2021-2027 годов в проекты могут вложить от 70 до 80 млн евро.

Примечательно, что подобный союз Финляндия планировала с Китаем в 2012 году. Но тогда ЕС отказался поддерживать льготами определенные местности и и компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия выдала россиянам рекордное количество виз. Россияне получили 790 тысяч шенгенских виз.