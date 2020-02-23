Петербург, Финляндию и Ленобласть предлагают объединить в экономическую зону

Финляндия задумалась об особой экономической зоне с Петербургом и Ленобластью. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Финляндия задумалась об особой экономической зоне с Петербургом и Ленобластью. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Мэр Савонлинна Янне Лайне предложил создать особую экономическую зону, в которую войдут Юго-Восточная Финляндия, Петербург и Ленинградская область. С инициативой он обратился к властям Северной столицы.

Лайне уверен, что создание особой экономической зоны сможет облегчить передвижение людей, капитала и услуг. Реализовать идею он предлагает в рамках проекта Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF, пишет yle.fi.

Представители пяти городов Юго-Восточной Финляндии и провинции Южное Саво уже ведут переговоры с властями Петербурга. Получила ли инициатива отклик в России, пока неизвестно.

Проект, по данным финской прессы, может рассчитывать на финансирование от Евросоюза в размере 70-80 млн евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по природопользованию Петербурга совместно с Финляндией намерен реализовать проект по улучшению качества воздуха.