Комитет по природопользованию совместно с Финляндией планирует проект по улучшению качества воздуха

Комитет по природопользованию совместно с Финляндией планирует проект по улучшению качества воздуха

Комитет по природопользованию провел встречу с целью обсуждения подготовки заявок на реализацию проекта «СВС Buenos FAiRes. От Санкт-Петербурга до Юго-Восточной Финляндии – проект по исследованию качества воздуха».

«Цель проекта — гармонизация подходов, обмен информацией и практическими наработками в области мониторинга атмосферного воздуха, в том числе, с применением сенсорных технологий. Результаты проекта рассматриваются как вклад в улучшение качества воздуха путем управления процессами по снижению поступления загрязняющих веществ», — сообщили в комитете.

Главным партнером в проекте станет Финский метеорологический институт, а остальные партнеры — Metatavu Oy, ГГУП «СФ «Минерал», Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова. Управляющий комитет будет состоять из комитета по природопользованию, а также администраций Светогорска и Иматры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская компания, загрязнявшая воздух, устранила нарушения.