На перекрестке Парашютной и Сизова иномарка вылетела на пешеходный островок

На перекрестке Парашютной и Сизова иномарка вылетела на пешеходный островок
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Парашютной улицы и проспекта Сизова иномарка вылетела с проезжей части на пешеходный островок.

Все произошло сегодня, 28 февраля. На опубликованных фотографиях видно, что иномарка чудом не сбила дорожные столбы, машина только помяла дорожные знаки.

«Митсубиси заехал меж столбов», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях к записи пользователи предположили, что водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о взрыве стройвагончика на Суздальском шоссе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп иномарка новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Лифляндской собрался «паровозик» из трех машин
Продуктовый на Английском проспекте продавал алкоголь по ночам
На перекрестке Парашютной и Сизова иномарка вылетела на пешеходный островок
В Петербурге и Ленобласти более 7 тысяч пешеходов нарушили ПДД
Финляндия предложит Петербургу и Ленобласти объединиться в особую ...
Жены военнослужащих и кошатницы: кто в Петербурге может стать бомжем
Пожилой петербурженке удалили гигантскую опухоль из груди
Составлен список продуктов и вещей на случай карантина по коронавирусу