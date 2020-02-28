На перекрестке Парашютной и Сизова иномарка вылетела на пешеходный островок

В Петербурге на пересечении Парашютной улицы и проспекта Сизова иномарка вылетела с проезжей части на пешеходный островок.
Все произошло сегодня, 28 февраля. На опубликованных фотографиях видно, что иномарка чудом не сбила дорожные столбы, машина только помяла дорожные знаки.
«Митсубиси заехал меж столбов», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В комментариях к записи пользователи предположили, что водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
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