На Суздальском взорвался стройвагончик

В Северной столице на Суздальском шоссе взорвался строительный вагончик. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Все случилось сегодня , 28 февраля. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видны клубы дыма, окутавшие стоящие неподалеку дома.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» отметили, что слышали громкий хлопок.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

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