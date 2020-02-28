BMW снес забор на проспекте Просвещения

BMW снес забор на проспекте Просвещения
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте просвещения в Петербурге произошло ДТП с участием легкового авто. Машина снесла дорожное ограждение.

Все случилось сегодня, 28 февраля, перед Светлановским проспектом. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что черная иномарка остановилась перед трамвайными путями.

В комментариях к записи в соцсети «Вконтакте» пользователи бурно обсуждают погоду, а не дорожный инцидент.

«А это где сейчас снег?» — удивляется подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подробностях взрыва на Замшина.

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