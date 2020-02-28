На Лифляндской собрался «паровозик» из трех машин

В Северной столице на Лифляндской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей. Машины собрались в паровозик.

Авария случилась в пятницу, 28 февраля, напротив дома №4. На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что наибольшие повреждения получила легковушка, которая оказалось посередине «паровозика».

«Служб на месте нет», — написал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Подробности столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП пересечении Парашютной и Сизова. Машина выехала с проезжей части на пешеходную зону.