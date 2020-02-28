«Жигули» влетели во внедорожник на перекрестке Аэродромной и Коломяжского

В Приморском районе Северной столицы дорогу не смогли поделить водители «Жигулей» и внедорожника. Причиной пробки авария не стала.

Все случилось сегодня, 28 февраля, на перекрестке Аэродромной улицы и Коломяжского проспекта. Машины встали на повороте.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что столкновение было несильным, поэтому машины видимых серьезных повреждений не получили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургская организация выплатит 50 тысяч за нарушение антикоррупционного законодательства.