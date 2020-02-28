Петербургская организация выплатит 50 тысяч за нарушение антикоррупционного законодательства

Петербургская организация выплатит 50 тысяч за нарушение антикоррупционного законодательства
Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Фото: pixabay

В прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения должностными лицами петербургской организации требований антикоррупционного законодательства. Сотрудники наведались в ООО «Сёркл Кей Россия».

В ходе проверки выяснилась, что в нарушение Закона «О противодействии коррупции» организация при приеме на работу бывшего госслужащего не исполнила обязанность по направлению соответствующего уведомления в налоговый орган.

Как сообщили в прокуратуре города, было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по факту выявленных нарушений.

Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Лифляндской собрался «паровозик» из трех машин.

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